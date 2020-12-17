Из госбюджета-2021 выделят 2,4 млрд грн на развитие региональных аэропортов, - Криклий
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.
"2,4 млрд грн из госбюджета пойдут на развитие региональных аэропортов в 2021 году", - отметил он.
Так, 1,4 млрд грн будет направлено на строительство нового аэродрома в Днепре.
"1 млрд грн пойдет на реконструкцию взлетно-посадочных полос в Виннице и Херсоне, а также на модернизацию рулежной дорожки и перрона в Киеве", - сообщил Криклий.
В свою очередь 30 млн грн выделено на проектирование нового аэропорта на Закарпатье.
"Авиация больше всего пострадала от коронакризиса, но со временем объемы перевозок восстановятся. И мы готовим региональные аэропорты к активной работе", - добавил министр.
- Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №4000 о государственном бюджете Украины на 2021 год.
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