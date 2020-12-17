Из госбюджета-2021 выделят 2,4 млрд грн на развитие региональных аэропортов, - Криклий

17 декабря, 2020, 15:12

В 2021 году для Министерства инфраструктуры из госбюджета выделят 2,4 млрд грн на развитие аэропортов

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

"2,4 млрд грн из госбюджета пойдут на развитие региональных аэропортов в 2021 году", - отметил он.

Так, 1,4 млрд грн будет направлено на строительство нового аэродрома в Днепре.

"1 млрд грн пойдет на реконструкцию взлетно-посадочных полос в Виннице и Херсоне, а также на модернизацию рулежной дорожки и перрона в Киеве", - сообщил Криклий.

В свою очередь 30 млн грн выделено на проектирование нового аэропорта на Закарпатье.

"Авиация больше всего пострадала от коронакризиса, но со временем объемы перевозок восстановятся. И мы готовим региональные аэропорты к активной работе", - добавил министр.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №4000 о государственном бюджете Украины на 2021 год.

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