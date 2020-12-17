Искусство соцреализма и модернизма это не "советчина", - Ткаченко

17 декабря, 2020, 19:30

Монументальное искусство соцреализма и модернизма в Украине стоит перестать воспринимать как "советчину"

Об этом написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.

"Украинское наследие. Оно включает в себя не только то, что мы привыкли представлять, но и монументальное искусство и архитектуру эпох соцреализма и модернизма. Это выдающиеся достижения и альтернативные решения в архитектуре, которые привели к созданию уникального течения - известного модернистам со всего мира. Стоит перестать воспринимать монументальное искусство как советчину ", - написал Ткаченко.

Он отметил, что советчина - это плохие нарративы, которые ушли в прошлое.