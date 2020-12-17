Искусство соцреализма и модернизма это не "советчина", - Ткаченко
Об этом написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.
"Украинское наследие. Оно включает в себя не только то, что мы привыкли представлять, но и монументальное искусство и архитектуру эпох соцреализма и модернизма. Это выдающиеся достижения и альтернативные решения в архитектуре, которые привели к созданию уникального течения - известного модернистам со всего мира. Стоит перестать воспринимать монументальное искусство как советчину ", - написал Ткаченко.
Он отметил, что советчина - это плохие нарративы, которые ушли в прошлое.
Ткаченко добавил, что сейчас идет работа над текстом меморандума о сотрудничестве между Минкультуры и низовыми общественными инициативами по сохранению искусства и архитектуры II половины ХХ века.
"Пример" тарелки "на Лыбидской продемонстрировал, как благодаря синергии община + государство нам удалось спасти объект от застройщиков, сохранив культовой памятник столицы. Важно продолжать объединять усилия в этом направлении", - заявил министр.