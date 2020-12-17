Инаугурация Байдена пройдет при минимальном количестве приглашенных
Об этом говорится в заявлении Объединенного комитета Конгресса по проведению церемонии инаугурации президента США (JCCIC).
Как сообщается, обычно это событие посещают около 200 тысяч человек, а в этом году их количество ограничится членами конгресса лично и еще одним их гостем.
"На пятьдесят девятой церемонию инаугурации приглашения членам 117-го Конгресса будет ограничено билетами им лично и по еще одному гостю на лицо", - говорится в заявлении.
Председатель JCCIC Рой Блант также отметил, что комитет будет работать над "расширением возможностей просмотра церемонии онлайн в дополнение к традиционной телевизионной трансляции".
Ранее американцев призвали воздержаться от поездок на инаугурацию, а тех, кто все-таки приедет, обязали носить маску и сохранять дистанцию.
Также продолжается дискуссия о необходимости тестов COVID-19 для всех, кто будет стоять на главной платформе возле избранного президента, которому 78 лет.
15 декабря коллегия выборщиков США подтвердила победу Джо Байдена на выборах - он получил 306 голосов выборщиков из необходимых 270.
Результаты выборов президента Конгресс США окончательно утвердит 6 января.
Действующий президент США Дональд Трамп до сих пор не признает свое поражение. Он утверждает, что голосование было "шахрайськмы" и сопровождалось массовыми фальсификациями.
Инаугурация нового главы Соединенных Штатов запланирована на 20 января следующего года в Вашингтоне.
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