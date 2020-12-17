Инаугурация Байдена пройдет при минимальном количестве приглашенных

17 декабря, 2020, 10:27

Количество присутствующих гостей на церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена существенно уменьшится из-за коронавирусной пандемии

Об этом говорится в заявлении Объединенного комитета Конгресса по проведению церемонии инаугурации президента США (JCCIC).

Как сообщается, обычно это событие посещают около 200 тысяч человек, а в этом году их количество ограничится членами конгресса лично и еще одним их гостем.

"На пятьдесят девятой церемонию инаугурации приглашения членам 117-го Конгресса будет ограничено билетами им лично и по еще одному гостю на лицо", - говорится в заявлении.

Председатель JCCIC Рой Блант также отметил, что комитет будет работать над "расширением возможностей просмотра церемонии онлайн в дополнение к традиционной телевизионной трансляции".

Ранее американцев призвали воздержаться от поездок на инаугурацию, а тех, кто все-таки приедет, обязали носить маску и сохранять дистанцию.

Также продолжается дискуссия о необходимости тестов COVID-19 для всех, кто будет стоять на главной платформе возле избранного президента, которому 78 лет.

15 декабря коллегия выборщиков США подтвердила победу Джо Байдена на выборах - он получил 306 голосов выборщиков из необходимых 270.

Результаты выборов президента Конгресс США окончательно утвердит 6 января.

Действующий президент США Дональд Трамп до сих пор не признает свое поражение. Он утверждает, что голосование было "шахрайськмы" и сопровождалось массовыми фальсификациями.

Инаугурация нового главы Соединенных Штатов запланирована на 20 января следующего года в Вашингтоне.

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