Введение жесткого карантина в январе поддерживают 56% украинцев, - опрос

17 декабря, 2020, 16:41

Решение правительства о введении жесткого карантина с 8 января поддерживают 56% украинцев, 41% - выступают против этого

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг, которые провели 12-14 декабря 2020 года.

"56% поддерживают решение правительства ввести жесткий карантин с 8 января, 41% - против этого", - говорится в сообщении.

Так, 52% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 45% - имеют противоположное мнение.

В свою очередь, 63% поддерживают запрет митингов, демонстраций во время действия жесткого карантина, 35% - не поддерживают.

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Более 70% опрошенных поддерживают закрытие в рамкам жесткого карантина спортзалов, кинотеатров, а также ресторанов и кафе (четверть против этого).

За закрытие школ выступают 54% (43% против), детсадов - 48% (47% против). Меньше поддерживают закрытие продовольственных рынков (31% - за, 67% - против), междугородного общественного транспорта (23% - за, 75% - против) и общественного транспорта (18% - за, 80% - против).

Напомним, Кабинет министров вводит усиленные карантинные ограничения в Украине с 8 по 24 января.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что во время действия дополнительных карантинных ограничений в январе 2021 года останавливать работу транспорта не будут.

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