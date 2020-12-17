Во Львове детективу НАБУ сожгли авто

17 декабря, 2020, 18:40

Ночью 17 декабря детективу Национального антикоррупционного бюро, который вел дело "рюкзаков Авакова", сожгли автомобиль

Об этом сообщает Совет общественного контроля НАБУ.

"Сегодня было сожжено авто детектива НАБУ. Вполне вероятно, что это поджог и причиной стала профессиональная деятельность", - отметили в Совете общественного контроля НАБУ.

В СОК заявляют, что авто принадлежит одному из детективов, которые расследовали уголовное дело против сына министра МВД Авакова за хищение 14 млн грн на закупке рюкзаков.

Полиция открыла дело по акту поджога по ч.2 ст 347 УК - "Умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа".

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