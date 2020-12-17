17 декабря, 2020, 16:12

Вьетнам начал испытывать на людях собственную вакцину от коронавируса Nanocovax

Как сообщило вьетнамское информационное агентство VNA, первые пробные инъекции ввели трем добровольцам в Ханое в четверг, 17 декабря.

Препарат планируют испытать на 60 добровольцах в возрасте от 18 до 50 лет на первом этапе испытаний. Каждый доброволец получит две дозы вакцины с перерывом в 28 дней.

Разработкой вакцины занимается компания Nanogen Pharmaceutical Biotechnology. Также во Вьетнаме разработкой вакцины от коронавируса занимаются еще три компании.

На данный момент во Вьетнаме зафиксировали почти 1,5 тысячи случаев заражения COVID-19 за все время пандемии, 35 из них летальные.

Напомним, в США у двух медиков возникла сильная аллергическая реакция после прививки вакциной Pfizer / BioNTech.

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