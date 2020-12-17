Вьетнам начал испытывать на людях собственную вакцину от коронавируса
Как сообщило вьетнамское информационное агентство VNA, первые пробные инъекции ввели трем добровольцам в Ханое в четверг, 17 декабря.
Препарат планируют испытать на 60 добровольцах в возрасте от 18 до 50 лет на первом этапе испытаний. Каждый доброволец получит две дозы вакцины с перерывом в 28 дней.
Разработкой вакцины занимается компания Nanogen Pharmaceutical Biotechnology. Также во Вьетнаме разработкой вакцины от коронавируса занимаются еще три компании.
На данный момент во Вьетнаме зафиксировали почти 1,5 тысячи случаев заражения COVID-19 за все время пандемии, 35 из них летальные.
Напомним, в США у двух медиков возникла сильная аллергическая реакция после прививки вакциной Pfizer / BioNTech.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb