Вакцины от COVID-19 невозможно привезти сразу для всех украинцев, - Шмыгаль

17 декабря, 2020, 21:33

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что вакцины от COVID-19 невозможно привезти сразу для всех граждан, но все и не захотят вакцинироваться сейчас

Об этом Шмыгаль сказал во время онлайн-конференции, сообщает Интерфакс-Украина .

"Вакцины невозможно привезти сразу для всех, но сразу все и не захотят вакцинироваться", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, вакцинация будет добровольной. Прежде всего вакцины будут получать медики, затем военные, воюющие на востоке страны, а также люди в интернатных заведениях.

Второй этап - вакцинация правоохранителей, военных, людей пожилого возраста и рисковых групп. Шмыгаль отметил, что вакцинация медиков начнется в феврале, затем с марта пройдет вакцинация следующих категорий.

Кроме того, премьер отметил, что также будет возможность вакцинироваться на коммерческой основе.

По словам Шмыгаля, для первой волны вакцинации потребуется около 2 млн доз вакцины для следующих этапов - около 10 млн.