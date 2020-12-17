Вакцины от COVID-19 невозможно привезти сразу для всех украинцев, - Шмыгаль
Об этом Шмыгаль сказал во время онлайн-конференции, сообщает Интерфакс-Украина .
"Вакцины невозможно привезти сразу для всех, но сразу все и не захотят вакцинироваться", - сказал Шмыгаль.
По словам премьера, вакцинация будет добровольной. Прежде всего вакцины будут получать медики, затем военные, воюющие на востоке страны, а также люди в интернатных заведениях.
Второй этап - вакцинация правоохранителей, военных, людей пожилого возраста и рисковых групп. Шмыгаль отметил, что вакцинация медиков начнется в феврале, затем с марта пройдет вакцинация следующих категорий.
Кроме того, премьер отметил, что также будет возможность вакцинироваться на коммерческой основе.
По словам Шмыгаля, для первой волны вакцинации потребуется около 2 млн доз вакцины для следующих этапов - около 10 млн.
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- Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первые прививки от коронавируса планируются в феврале .
- Впоследствии, глобальная инициатива COVAX по вакцинации против COVID-19 утвердила заявку Украины на получение 8 млн доз вакцины, которой смогут привить 4 млн человек. Степанов заявил, что поставки ожидаются с конца марта .
- 17 декабря Шмыгаль заявил, что Украина должна получить первую партию вакцины от коронавируса по механизму COVAX в марте 2021 года.