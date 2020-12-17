В Испании провели крупнейшую за десять лет спецоперацию против "российской мафии" (ВИДЕО)

17 декабря, 2020, 10:45

Полиция Испании совместно и Европолом провела крупнейшую за последние десять лет спецоперацию против "российской мафии"

Как сообщили в пресс-службе испанской полиции, расследование началось в 2013 году. Следователи обнаружили, что представители "русской мафии" активизировали свою деятельность в Испании и использовали страну в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из бывшего Советского Союза.

Лица, в отношении которых проводилось расследование, развернули мощную сеть и проникли в испанские государственные учреждения. Они давали взятки, чтобы облегчить ведение своего "бизнеса", а также получали защиту от полицейских и упрощения процедуры приобретения жилья в Испании.

Правоохранители провели 18 обысков в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и Ибице. Были арестованы 23 участника преступной группировки, включая топ-менеджеров организации. Их гражданство не сообщается.

Во время обысков были изъяты 300 000 евро наличности, бриллианты, электронные кошельки с криптовалюта. Среди преступлений, к которым имеет отношение сеть, в полиции называют убийства, торговлю людьми, наркотиками и оружием.

Спецоперация называют крупнейшей в Европе за последние десять лет.

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