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Espreso.tvОбществоВ Индии выяснили причину "мистической болезни", которая поразила сотни людей

В Индии выяснили причину "мистической болезни", которая поразила сотни людей


фото: reuters
Индийские ученые нашли никель в образцах молока в регионе, где сотни людей были госпитализированы на прошлой неделе

Об этом сообщает Al Jazeera.

По словам ученого Авра Мохана, никеля не должно быть в молоке. Сейчас исследователи пытаются выяснить, как он туда попал. Вероятный путь - от пестицидов.

"Они (пестициды - ред.) должны быть в траве, которую использует скот", - отметил Мохан.

Всего более 600 человек были госпитализированы в штате Андхра-Прадеш из-за "мистическую болезнь".

  • На прошлой неделе индийские врачи обнаружили свинец и никель в образцах крови людей, которых сотнями госпитализировали накануне в южном штате Андхра-Прадеш из-за неизвестной болезни.

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