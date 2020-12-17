В Индии выяснили причину "мистической болезни", которая поразила сотни людей
17 декабря, 2020, 15:32
Индийские ученые нашли никель в образцах молока в регионе, где сотни людей были госпитализированы на прошлой неделе
Об этом сообщает Al Jazeera.
По словам ученого Авра Мохана, никеля не должно быть в молоке. Сейчас исследователи пытаются выяснить, как он туда попал. Вероятный путь - от пестицидов.
"Они (пестициды - ред.) должны быть в траве, которую использует скот", - отметил Мохан.
Всего более 600 человек были госпитализированы в штате Андхра-Прадеш из-за "мистическую болезнь".
- На прошлой неделе индийские врачи обнаружили свинец и никель в образцах крови людей, которых сотнями госпитализировали накануне в южном штате Андхра-Прадеш из-за неизвестной болезни.
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