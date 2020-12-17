В Венгрии падает рейтинг партии Орбана, - Bloomberg

17 декабря, 2020, 16:59

По результатам трех социологических опросов в Венгрии падает рейтинг правящей партии "Фидес"

Это связано с экономическим спадом, вызванным пандемией коронавируса, и ряда скандалов, сообщает Bloomberg .

По данным опросов, Zavecz Research, Publicus и Median, в среднем 34% избирателей поддерживают основные оппозиционные партии, по сравнению с 31%, которые поддерживают "Фидес". Таким образом, с августа правящая партия потеряла почти 500 000 поклонников в Венгрии, стране с 8 миллионами избирателей.

Отмечается, что падение рейтингов ставит под сомнение непобедимость премьер-министра Виктора Орбана, который стремится возглавить правительство на пятый срок после выборов 2022 года.

Орбан долгое время сдерживал своих оппонентов методами, которые Европейский союз считает все более несовместимыми с демократическими нормами блока.

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