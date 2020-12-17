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Espreso.tvОбществоВ Украине в течение суток зафиксировано 12047 новых случаев COVID-19, умерли 252 пациентов

В Украине в течение суток зафиксировано 12047 новых случаев COVID-19, умерли 252 пациентов

По состоянию на утро четверга, 17 декабря, в Украине зафиксировано 931 751 случай заражения коронавирусом COVID-19, из них 15 996 - летальные, 548356 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток 16 декабря было зафиксировано 12047 случаев коронавируса (из них дети - 594, медработники - 535), 252 пациентов умерли, 12939 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев - 96672 случаи;
  • Винницкая область - 20 319 случаев;
  • Волынская область - 29 390 случаев;
  • Днепропетровская область - 50894 случаи;
  • Донецкая область - 30 896 случаев;
  • Житомирская область - 35 157 случаев;
  • Закарпатская область - 26 685 случаев;
  • Запорожская область - 44 693 случая;
  • Ивано-Франковская область - 41 356 случаев;
  • Киевская область - 50 666 случаев;
  • Кировоградская область - 7515 случаев;
  • Луганская область - 8359 случаев;
  • Львовская область - 55 291 случай;
  • Николаевская область - 25 287 случаев;
  • Одесская область - 61 038 случаев;
  • Полтавская область - 30 783 случая;
  • Ровенская область - 37 417 случаев;
  • Сумская область - 36 599 случаев;
  • Тернопольская область - 31 874 случая;
  • Харьковская область - 63 732 случая;
  • Херсонская область - 14 858 случаев;
  • Хмельницкая область - 35632 случаи;
  • Черкасская область - 33 254 случая;
  • Черновицкая область - 37 467 случаев;
  • Черниговская область - 25 917 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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