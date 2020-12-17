В Сумской области арестовали асфальтный завод

17 декабря, 2020, 17:57

Прокуратура наложила арест на асфальтный завод, который работает на Сумщине без необходимых разрешений

Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.

"По ходатайству Ахтырской местной прокуратуры решением суда на асфальтный завод наложен арест и в целях обеспечения сохранности передана Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (ч. 1 ст. 241 и ч. 1 ст. 382 УК Украины). В то же время решается вопрос об обращении указанного имущества в доход государства ", - говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, с начала 2019 года у указанного предприятия, функционирующего в города Ахтырка, отсутствуют договор аренды площадки и оборудования, а также разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

"Несмотря на это, асфальтный завод периодически продолжает свою работу, при этом от местных жителей в правоохранительные органы систематически поступают жалобы на его деятельность, в том числе на загрязнение окружающей природной среды", - говорится в сообщении.

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