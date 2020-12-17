В США у двух медиков возникла сильная аллергическая реакция после прививки вакциной Pfizer / BioNTech, - NYT

17 декабря, 2020, 10:35

В американском штате Аляска после прививки от коронавируса вакциной компаний Pfizer и BioNTech у двух медицинских работников развилась аллергическая реакция

Об этом сообщает The New York Times .

У первого медика - женщины среднего возраста, в анамнезе которой не сообщалось о склонности к аллергии, через 10 минут после прививки в областной больнице Бартлетта в городе Джуно во вторник возникла анафилактическая реакция. У нее появилась сыпь на лице и туловище, одышка и учащение пульса. Женщину госпитализировали в отделение интенсивной терапии, где она пробыла несколько ночей. Сейчас ее состояние стабильное.

У второго работника также через 10 минут после введения вакцины возникла аллергическая реакция организма. У него отекли глаза и наблюдалось головокружение и першение в горле, говорится в сообщении больницы.

Его доставили в отделение неотложной помощи. В течение часа ему стало лучше и медработника отпустили домой.

Как пишет CNN , представители Pfizer заявили, что тщательно проверят данный инцидент. Они отметили, что пока не детальной информации о ситуации, которая сложилась, однако компания активно взаимодействует с властями штата.

Также в компании заявили, что при необходимости обновят перечень противопоказаний к своему препарата.

"Мы будем тщательно отслеживать все сообщения о возникновении сильных аллергических реакций после применения вакцины", - сказал представитель Pfizer.

Американский регулятор FDA официально одобрил вакцину против COVID-19 производства компании Pfizer как безопасный и эффективный способ.

В воскресенье первые грузовики с продуктами разъехались по всей стране, и уже на следующий день были сделаны первые прививки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb