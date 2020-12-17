В промоутерской компании Кличко ответили на обвинения Усика

17 декабря, 2020, 10:40

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк отверг обвинения Александра Усика в том, что промоутеры недостаточно отстаивали его интересы

Об этом сообщает BoxingSocial.

В частности, Александр Красюк заявил, что слова Александра Усика о малых размерах ринга, которые, якобы, установили в Лондоне в угоду его сопернику британцу Дереку Чисоре, не соответствуют действительности.

"Это просто личное мнение. Это даже мысль не Усика, а его команды. В некоторых из ее членов сложилось впечатление, что ринг был меньше. Оно возникло из-за картинки на ТВ или с их собственного опыта. Но я уверен, что ринг был размером 6 , 1 на 6,1 метра, как мы и договаривались. Здесь даже нечего обсуждать. Джошуа сражался с Пулевым на том же ринге. Усик никогда не утверждал, что ринг был маленьким. Он сказал, что сложилось такое впечатление. Я не думаю, что это серьезная информация, которую следует рассматривать ", - сказал Красюк.

Усик сотрудничает с K2 Promotions, принадлежащей Владимиру и Виталию Кличко с начала своей карьеры среди профессионалов в 2013 году.

Напомним, 31 октября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.

3 декабря Усик заявил, что его не устраивают финансовые условия , предложенные промоутерской компанией K2 Promotions.

16 декабря стало известно, что Усик после завершения контракта с K2 Promotions будет представлять собственную промоутерскую компанию .

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