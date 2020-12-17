В Пенсильвании из-за снежной бури погибли два человека

17 декабря, 2020, 14:42

Два человека погибли в масштабной аварии с участием 60 автомобилей в американском штате Пенсильвания из-за снежной бури

Об этом сообщили в местной полиции.

Отмечается, что авария произошла на скоростной трассе, а кроме двух жертв, многие участники ДТП получили разной степени ранения.

Согласно метеопрогнозам, в Пенсильвании прогнозируют выпадение до 60 сантиметров снега, а также ветры до 80 километров в час.

Напомним, в Японии из-за снегопадов ожидают лавины и отменяют поезда. В некоторых северных регионах страны за последнее время выпало от 130 до 150 сантиметров снега привело транспортный коллапс.

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