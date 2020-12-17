В Киеве на главной елке появилась звезда вместо шляпы, украшение обошлось в 75 тыс. грн
17 декабря, 2020, 15:51
В Киеве на главной елке появилась звезда, которую установили после скандала со шляпой, которой ранее было украшено новогоднее дерево
Об этом сообщает ТСН .
По просьбе общественности организаторы решили снять шляпу с главной елки. И украсить верхушку новогоднего дерева рождественской, восьмиугольной звездой. Цеплять ее начали около одиннадцати утра 17 декабря. Но подготовка к монтажу продолжалась несколько дней. Часть гирлянд пришлось снять, чтобы можно было таки добраться до верхушки.
Изготовили звезду за три дня, она из алюминия и гирлянд трех цветов. Высотой она 4 м и весом 60 кг. Обошлось украшение в 75 тыс. грн.
Отметим, что заменить верхушку на елке организаторы решили после критики в соцсетях и со стороны ПЦУ.
- Напомним, что с праздничной елки на столичной Софийской площади сняли шляпу 13 декабря.
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