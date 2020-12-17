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Espreso.tvОбществоВ Киеве на главной елке появилась звезда вместо шляпы, украшение обошлось в 75 тыс. грн

В Киеве на главной елке появилась звезда вместо шляпы, украшение обошлось в 75 тыс. грн

В Киеве на главной елке появилась звезда, которую установили после скандала со шляпой, которой ранее было украшено новогоднее дерево

Об этом сообщает ТСН .

По просьбе общественности организаторы решили снять шляпу с главной елки. И украсить верхушку новогоднего дерева рождественской, восьмиугольной звездой. Цеплять ее начали около одиннадцати утра 17 декабря. Но подготовка к монтажу продолжалась несколько дней. Часть гирлянд пришлось снять, чтобы можно было таки добраться до верхушки.

Изготовили звезду за три дня, она из алюминия и гирлянд трех цветов. Высотой она 4 м и весом 60 кг. Обошлось украшение в 75 тыс. грн.

Отметим, что заменить верхушку на елке организаторы решили после критики в соцсетях и со стороны ПЦУ.

  • Напомним, что с праздничной елки на столичной Софийской площади сняли шляпу 13 декабря.

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17 декабря, 2020 четверг

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