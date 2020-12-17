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Espreso.tvОбществоВ Киеве медика военного госпиталя уличили в вымогательстве у ветерана АТО $ 2300 за присвоение группы инвалидности

В Киеве медика военного госпиталя уличили в вымогательстве у ветерана АТО $ 2300 за присвоение группы инвалидности


фото: gp.gov.ua
В Киеве медика "поймали" на взятке, он требовал от ветерана войны с Россией $ 2300 за присвоение второй группы инвалидности

Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, указанное лицо требовало взятку от ветерана за выдачу справки об установлении ему 2-й группы инвалидности.
 
15 декабря врача разоблачен "на горячем" во время получения денег.
 
Сейчас продолжаются следственные и процессуальные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.
 

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