В Киеве медика военного госпиталя уличили в вымогательстве у ветерана АТО $ 2300 за присвоение группы инвалидности
17 декабря, 2020, 11:46
В Киеве медика "поймали" на взятке, он требовал от ветерана войны с Россией $ 2300 за присвоение второй группы инвалидности
Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Согласно материалам следствия, указанное лицо требовало взятку от ветерана за выдачу справки об установлении ему 2-й группы инвалидности.
15 декабря врача разоблачен "на горячем" во время получения денег.
Сейчас продолжаются следственные и процессуальные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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