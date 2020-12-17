УПЛ: как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после технической победы "Шахтера"
17 декабря, 2020, 17:20
Донецкий "Шахтер" сократил отставание от киевского "Динамо" после технической победы над "Ингульцом"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на flashscore.ua.
В заключительном матче первого круга "Динамо" не смогло обыграть "Колос" - 2: 2. Несмотря на это, киевляне ушли на зимний перерыв лидерами. Они имеют 30 очков и опережают ближайшего преследователя - "Шахтер" - на 1 пункт.
Команда Луиша Каштру получила в этом туре техническую победу. Ее гостевая игра против "Ингульца" 13 декабря не состоялась из-за неудовлетворительного состояния поля в Кропивницком.
На третьей позиции первый круг завершила "Десна", которая перед каникулами одолела "Мариуполь" - 2: 0.
- Напомним, в стартовом матче 13-го тура чемпионата Украины по футболу "Львов" и "Олимпик" сыграли вничью .
- 12 декабря "Ворскла" в Полтаве не смогла переиграть "Минай" .
- Кроме этого, в субботу "Динамо" потеряло очки в игре с "Колосом" .
- 13 декабря из-за неготовности поля в Кропивницком был отменен матч между "Ингульцом" и "Шахтером" .
- "Десна" победила на своем поле "Мариуполь" и завершила первый круг на третьей позиции.
- 17 декабря Украинская ассоциация футбола присудила "Ингульцу" техническое поражение в матче чемпионата Украины с "Шахтером".
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