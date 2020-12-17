УПЛ: как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после технической победы "Шахтера"

17 декабря, 2020, 17:20

Донецкий "Шахтер" сократил отставание от киевского "Динамо" после технической победы над "Ингульцом"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на flashscore.ua.

В заключительном матче первого круга "Динамо" не смогло обыграть "Колос" - 2: 2. Несмотря на это, киевляне ушли на зимний перерыв лидерами. Они имеют 30 очков и опережают ближайшего преследователя - "Шахтер" - на 1 пункт.

Команда Луиша Каштру получила в этом туре техническую победу. Ее гостевая игра против "Ингульца" 13 декабря не состоялась из-за неудовлетворительного состояния поля в Кропивницком.

На третьей позиции первый круг завершила "Десна", которая перед каникулами одолела "Мариуполь" - 2: 0.

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