Укрзализныця запустит поезда из Ужгорода в Херсон и из Харькова в Ворохту

17 декабря, 2020, 12:53

Укрзализныця с 24 декабря запустит поезда из Ужгорода в Херсон и из Харькова в Ворохту

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Согласно сообщению, Укрзализныця с 24 декабря запускает №5 / 6 Ужгород - Херсон и №149 / 150 Харьков - Ворохта, которые будут курсировать через день.

"Благодаря указанным поездам жители восточных и южных регионов получат прямую связь с местами зимнего отдыха", - говорится в сообщении.

В частности, поезд Ужгород - Херсон отправляться из Ужгорода в 16:21 и прибывать в Херсон в 13:59. В обратном направлении отправление из Херсона в 15:10 и прибытие в Ужгород в 13:11. Предусмотрены остановки на станциях Мукачево, Львов, им. Тараса Шевченко, Долинская, Кривой Рог, Апостолово.

Поезд Харьков - Полтава - Ворохта будет отправляться из Харькова в 12:28 и прибывать в Ворохту в 12:02 следующего дня. Из Ворохты отправление в 13:51 и прибытие в Харьков в 13:20. Поездом можно будет добраться до Полтавы, Миргорода, Лубен, Гребенки, Борисполя, Киева. Львова, Ивано-Фракнкивська и других городов.

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