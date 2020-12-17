Украинец Яремчук ворвался в топ-10 лучших бомбардиров в истории "Гента"
Об этом сообщает "Гент" .
Яремчук 16 декабря забил гол в ворота "Васланд-Беверена" и помог "Генту" победить 3: 0.
Этот гол стал для украинца 49-м за бельгийский клуб и позволил ему выйти на 10-е место в списке лучших бомбардиров "Гента" в истории.
Рекордсменом клуба является Морис Виллемс, на счету которого 185 голов.
25-летний Роман Яремчук выступает за "Гент" с 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл 20 матчей, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.
Топ-10 лучших бомбардиров истории "Гента"
1. Морис Виллемс - 185 голов
2. Эрик Ламберт - 121
3. Фредерик Шавес дьАгилар - 113
4. Жорж де Спа - 97
5. Йозеф Ван Лой - 90
6. Норберт Ван Хаффель - 67
7. Аад Кудиджзер - 66
8. Леон де Конинк - 61
9. Эрик Вискан - 57
10. Роман Яремчук - 49
- Напомним, 16 декабря Роман Яремчук забил за "Гент" во втором подряд матче чемпионата Бельгии.
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