Убийство Шеремета: суд оставил под стражей Антоненко, несмотря на ухудшение состояния его здоровья

17 декабря, 2020, 20:31

Состояние здоровья музыканта Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, ухудшилось, несмотря на это суд оставил его под арестом

Соответствующее решение суд принял на заседании 17 декабря, передает "Укринформ".

Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей фигуранта "дела Шеремета" Андрея Антоненко, отказав таким образом в удовлетворении ходатайства защиты о необходимости изменения меры пресечения из-за ухудшения состояния здоровья и подозрение на COVID-19.

Один из адвокатов уже получил положительный результат теста, второй сейчас на изоляции. По данным защиты, COVID-19 диагностировали у трех человек в корпусе СИЗО, где содержится Антоненко.

Сторона обвинения заявила, что для изменения меры пресечения нет оснований.

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