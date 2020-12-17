Трамп грозится не уйти из Белого дома в день инаугурации Байдена, - CNN

17 декабря, 2020, 12:31

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации Джо Байдена

Об этом сообщает CNN .

Неназванные советники Трампа рассказали телеканалу, что действующий глава Белого дома говорит об этом в моменты "глубокого отрицания".

"Он устраивает проклятую истерику", - отметил один из собеседников CNN.

Это заявление беспокоит его советников, однако мало кто из них верит, что так действительно произойдет.

Коллегия выборщиков 15 декабря большинством голосов утвердила демократа Джо Байдена победителем выборов президента США. Он получил 302 голоса против 232 у действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Трамп до сих пор не признает свое поражение. Он утверждает, что голосование было "мошенническим" и сопровождалось массовыми фальсификациями.

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