 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирСуд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей


фото: reuters
В Москве суд оштрафовал Google LLC на 3 млн рублей за "повторное правонарушение, связанное с недостаточной фильтрацией запрещенного в России контента"

Об этом сообщил российский "Интерфакс".

По данным суда, в поисковой выдаче Google есть сайты, заблокированные в России. Речь идет о сайтах "с экстремистским и порнографическим содержанием". Поэтому суд в Москве оштрафовал Google LLC на 3 млн рублей.

Протокол об административном нарушении на Google составил Роскомнадзор.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать