Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей

Об этом сообщил российский "Интерфакс".

По данным суда, в поисковой выдаче Google есть сайты, заблокированные в России. Речь идет о сайтах "с экстремистским и порнографическим содержанием". Поэтому суд в Москве оштрафовал Google LLC на 3 млн рублей.

Протокол об административном нарушении на Google составил Роскомнадзор.

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