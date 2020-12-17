Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей
17 декабря, 2020, 17:43
В Москве суд оштрафовал Google LLC на 3 млн рублей за "повторное правонарушение, связанное с недостаточной фильтрацией запрещенного в России контента"
Об этом сообщил российский "Интерфакс".
По данным суда, в поисковой выдаче Google есть сайты, заблокированные в России. Речь идет о сайтах "с экстремистским и порнографическим содержанием". Поэтому суд в Москве оштрафовал Google LLC на 3 млн рублей.
Протокол об административном нарушении на Google составил Роскомнадзор.
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