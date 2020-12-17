Собирал персональные данные с помощью вируса: полиция разоблачила киберзлодеев, который украл у граждан почти 1 млн грн

17 декабря, 2020, 10:03

Мужчина взламывал аккаунты мобильных телефонов и собирал персональные данные пользователей, с помощью которых осуществлял удаленный перевыпуск сим-карт и получал доступ к интернет-банкинку

Об этом сообщила пресс-служба киберполиции.

Согласно сообщению, 31-летний мужчина использовал вредоносное программное обеспечение для взлома учетных записей и доступа к телефонным книг пользователей. Среди контактов фигурант выбирал номера близких родственников пользователя и осуществлял удаленный перевыпуск сим-карты через оператора мобильной связи.

Вместе с доступом к сим-карты злоумышленник получал и доступ к онлайн-банкинга, откуда похищал деньги.

Отмечается, что от преступных действий пострадали около 100 человек. Общая сумма убытков составляет 1 млн грн.

В киберполиции отметили, что в результате обысков по месту жительства фигуранта было изъято компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карточки.

Мужчине объявлено подозрение в мошенничестве, ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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