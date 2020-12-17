Снегопад в Японии: 10 тысяч домов без света и пробка на десятки километров

17 декабря, 2020, 14:12

Из-за сильного снегопада в Японии более 10 тысяч домов обесточены, около тысячи транспортных средств застряли на трассе, соединяющей Токио и Ниигату

Об этом сообщает Kyodo News .

По данным полиции, по состоянию на утро четверга цепь из автомобилей растянулся на 16,5 км трассы. Пробки возникли после того, как в среду вечером прицеп застрял в снегу возле развязки в Минамиуонума, префектура Ниигата.

Еще около 300 транспортных средств застряли на трассе, соединяющей префектуры Ниигата, Нагано и Гумма.

В некоторых районах страны наблюдался рекордный уровень снега. В частности, в Минаками в префектуре Гумма выпало 217 см снега за 72 часа, тогда как в Юдзава в префектуре Ниигата по состоянию на 8 утра зафиксировано более 180 см снега.

В связи с этим правительство создало рабочую группу для координации действий при ликвидации последствий снегопадов.

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