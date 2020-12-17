Снайпер оккупантов ранил украинского военного вблизи Авдеевки, - делегация Украины в ТКГ

17 декабря, 2020, 20:37

Снайпер оккупационных войск России на Донбассе ранил украинского военнослужащего в районе Авдеевки

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"Сегодня, 17.12, около 17:40 в результате снайперского огня получил ранение военнослужащий одной из наших механизированных бригад в районе Авдеевки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинской группой Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон был задействован координационный механизм прекращения огня и направлена специальная нота в СММ ОБСЕ.

Состояние военнослужащего стабильное, он в сознании. Он находится в больнице.

Напомним, 17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе.

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