Снайпер оккупантов ранил украинского военного вблизи Авдеевки, - делегация Украины в ТКГ
17 декабря, 2020, 20:37
Снайпер оккупационных войск России на Донбассе ранил украинского военнослужащего в районе Авдеевки
Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
"Сегодня, 17.12, около 17:40 в результате снайперского огня получил ранение военнослужащий одной из наших механизированных бригад в районе Авдеевки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинской группой Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон был задействован координационный механизм прекращения огня и направлена специальная нота в СММ ОБСЕ.
Состояние военнослужащего стабильное, он в сознании. Он находится в больнице.
- Напомним, 17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе.
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