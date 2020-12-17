Смерть Кернеса: Айвазовская заявила, что объявление внеочередных выборов мэра Харькова может растянуться на годы

17 декабря, 2020, 11:02

Новые местные выборы в Харькове могут не состояться в ближайшее время

Об этом сообщила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в Facebook.

"Закон о местном самоуправлении определяет, что в случае увольнения из должности городского головы в связи с досрочным прекращением его полномочий или его смерти, полномочия городского головы осуществляет секретарь соответствующего городского совета", - написала она.

Айвазовская добавила, что объявление внеочередных выборов - вопрос, который лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянут во времени на годы ,.

"Поэтому, пока функции городского головы есть кому выполнять и консенсус местных элит в этом, не факт, что выборы городского головы Харькова состоятся в ближайшее время", - заявила она.

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Согласно закону, не позднее чем на 15 день после смерти городского головы лицо, которое в настоящее время осуществляет полномочия городского головы, обращается в Верховную Раду о назначении внеочередных выборов.

Такое ходатайство рассматривается Радой не позднее чем в девяностодневный срок со дня досрочного прекращения полномочий соответствующего головы.

"На практике, отсутствует ответственность коллегиального органа парламента по не назначение даты и кое-где процедура не была выполнена годы", - подытожила Айвазовская.