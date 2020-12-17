Шмыгаль: 2021 года будет переходный этап в борьбе с коронавирусом

17 декабря, 2020, 22:05

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для того, чтобы полностью устранить риск пандемии COVID-19 - 90% украинцев должны быть вакцинированы, но это нереалистично

Об этом Шмыгаль заявил во время онлайн-конференции, сообщает Интерфакс-Украина.

"Чтобы полностью устранить риск эпидемии - 90% населения страны должны быть вакцинированы. Я это знаю по вакцинации гриппа. Такие планы ставились, когда идет эпидемия гриппа. Когда работал главой ОГА, ставился план, 90% жителей области должны быть вакцинированы", - сказал Шмыгаль.

В то же время премьер отметил, что это нереалистично.

По словам Шмыгаля, в дополнение к вакцине в дальнейшем будет постоянно улучшаться протокол лечения болезни.

"В следующем году будет переходный этап в борьбе с вирусом, преодоления и перехода к нормальной жизни", - добавил он.