Шмыгаль: 2021 года будет переходный этап в борьбе с коронавирусом
Об этом Шмыгаль заявил во время онлайн-конференции, сообщает Интерфакс-Украина.
"Чтобы полностью устранить риск эпидемии - 90% населения страны должны быть вакцинированы. Я это знаю по вакцинации гриппа. Такие планы ставились, когда идет эпидемия гриппа. Когда работал главой ОГА, ставился план, 90% жителей области должны быть вакцинированы", - сказал Шмыгаль.
В то же время премьер отметил, что это нереалистично.
По словам Шмыгаля, в дополнение к вакцине в дальнейшем будет постоянно улучшаться протокол лечения болезни.
"В следующем году будет переходный этап в борьбе с вирусом, преодоления и перехода к нормальной жизни", - добавил он.
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- Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первые прививки от коронавируса планируются в феврале .
- Впоследствии, глобальная инициатива COVAX по вакцинации против COVID-19 утвердила заявку Украины на получение 8 млн доз вакцины, которой смогут привить 4 млн человек. Степанов заявил, что поставки ожидаются с конца марта .
- 17 декабря Шмыгаль заявил, что Украина должна получить первую партию вакцины от коронавируса по механизму COVAX в марте 2021 года.