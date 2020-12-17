СБУ разоблачила 9 украинских футболистов, которые сыграли за сборную "ДНР" против Абхазии

17 декабря, 2020, 11:11

Украинская ассоциация футбола открыла дело против девяти футболистов, принявших участие в матче сборной "ДНР" против Абхазии

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

Комитет УАФ по этике и честной игры получил от Службы безопасности Украины информацию об участии украинских игроков в товарищеском матче сборной "ДНР" против сборной самопровозглашенной Абхазии, который состоялся 25 сентября в Сухуми.

В игре приняли участие Станислав Гарненко, Евгений Федотов, Артем Пархоменко, Евгений Охмат, Савелий Томазов, Ярослав Махно, Андрей Лагода, Артем Бессалов и Владислав Фролов.

Сейчас в УАФ потребовали от украинских футболистов письменных объяснений.

Напомним, в декабря 2017 года Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины пожизненно запретил выступления и другую связанную с футболом деятельность 18 игрокам, которые участвовали в организованных террористами "ДНР" футбольных матчах.

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