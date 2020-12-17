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Espreso.tvОбществоСайт офиса языкового омбудсмена атаковали хакеры

Сайт офиса языкового омбудсмена атаковали хакеры

На 17 февраля было осуществлено кибератаку на сетевую ІТ-инфраструктуру секретариата уполномоченного по защите государственного языка

Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook.

"На компьютерные системы нашего Секретариата злоумышленниками была осуществлена кибератака с целью получить несанкционированный доступ к устройствам сетевой ІТ инфраструктуры и вывести их из строя. Атака была оперативно пресечена силами наших ІТ-специалистов", - отмечается в сообщении.

Языковой омбудсмен отметил, что это не просто "попытка повредить устройства".

"Это - очередная атака на украинский язык и тех, кто ее защищает. Кому-то хочется парализовать нашу деятельность, но мы способны отражать как информационные, так и хакерские нападения", - подчеркнул Кремень.

 

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