С помощью искусственного интеллекта: Google разработал "симулятор оперы"

17 декабря, 2020, 18:48

Компания Google разработала симулятор, где пользователь браузера может создать собственную оперу на основе четырех разных голосов

Об этом сообщает New Atlas .

Отмечается, что лаборатория искусств и культуры Google создала проект The Blob Opera.

Так, четыре капли-исполнители позволят пользователю создать собственную композицию.

Модель машинного обучения тренировалась на голосах четырех оперных певцов:

- Кристиан Джоэл (тенор)

- Фредерик Тонг (бас)

- Джоанна Гэмбл (меццо-сопрано)

- Оливия Даутни (сопрано).

Также, Ингуна Гида Храфнкельсдоттир и Джон Холланд-Эвери обеспечили дополнительный вокал.

Как известно, исполнители записали 16 часов аудио.

Поэтому пользователи могут при создать собственную миниоперу кликом на курсор компьютерной мыши. Именно это и есть видение оперы искусственным интеллектом, отмечают разработчики.

В компании отметили, что Blob Opera работает в браузерах на устройствах, поддерживающих вебтехнологии, но на смартфоне может не функционировать.

Так, чтобы создать собственную оперу, необходимо нажать на одного из "персонажей" и потянуть его вверх или вниз для изменения тона голоса и формы рта для различных гласных звуков.

Также, отдельные капли-исполнители можно "приглушить", если нажать на значок звука.

Как сообщают разработчики, выступление можно записать для воспроизведения, а если нажать на пиктограмму дерева, у капель появляются праздничные новогодние шляпы и пользователь может послушать напев известных колядок.

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