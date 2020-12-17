С помощью искусственного интеллекта: Google разработал "симулятор оперы"
Об этом сообщает New Atlas .
Отмечается, что лаборатория искусств и культуры Google создала проект The Blob Opera.
Так, четыре капли-исполнители позволят пользователю создать собственную композицию.
Модель машинного обучения тренировалась на голосах четырех оперных певцов:
- Кристиан Джоэл (тенор)
- Фредерик Тонг (бас)
- Джоанна Гэмбл (меццо-сопрано)
- Оливия Даутни (сопрано).
Также, Ингуна Гида Храфнкельсдоттир и Джон Холланд-Эвери обеспечили дополнительный вокал.
Как известно, исполнители записали 16 часов аудио.
Поэтому пользователи могут при создать собственную миниоперу кликом на курсор компьютерной мыши. Именно это и есть видение оперы искусственным интеллектом, отмечают разработчики.
В компании отметили, что Blob Opera работает в браузерах на устройствах, поддерживающих вебтехнологии, но на смартфоне может не функционировать.
Так, чтобы создать собственную оперу, необходимо нажать на одного из "персонажей" и потянуть его вверх или вниз для изменения тона голоса и формы рта для различных гласных звуков.
Также, отдельные капли-исполнители можно "приглушить", если нажать на значок звука.
Как сообщают разработчики, выступление можно записать для воспроизведения, а если нажать на пиктограмму дерева, у капель появляются праздничные новогодние шляпы и пользователь может послушать напев известных колядок.
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