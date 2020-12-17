Рада приняла закон об условиях создания военно-гражданских администраций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Парламентарии одобрили законопроект №3913, который определяет условия создания военно-гражданских администраций.
За документ проголосовали 265 нардепов.
Согласно документу, военно-гражданские администрации могут образовываться в объединенных территориальных общинах.
ВГА могут быть образованы в случае, если Центральная избирательная комиссия установит невозможность обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях.
Такие администрации также образуются на территории теробщин, если их сельские, поселковые, городские советы и/или их исполнительные органы не осуществляют возложенные на них Конституцией и законами полномочия, в том числе в результате фактического самороспуска или самоустранение от выполнения своих полномочий.
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