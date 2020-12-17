Рада приняла в целом проект закона об "инвестиционных нянях"

17 декабря, 2020, 11:31

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями"

Решение поддержали 252 народных депутатов, передает Еспресо.TV .

Согласно тексту документа, государственная поддержка инвестору представляется в виде налоговых льгот, предоставление права на пользование земельным участком для реализации инвестиционного проекта с уплатой арендной платы по специальным условиям, обеспечение объектами смежной инфраструктуры путем строительства или реконструкции такой инфраструктуры за счет государства.

При этом общий объем господдержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Для получения государственной поддержки инвестпроекты и инвесторы должны отвечать следующим требованиям: размер инвестиций в проект должен составлять не менее 30 млн евро; проект реализуется на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования, спорта; реализация проекту обеспечивает создание не менее 150 рабочих мест со средней зарплатой не менее чем на 15% выше средней в соответствующей отрасли в регионе в предыдущем году; срок реализации проекту не превышает пять лет.

В то же время, не могут претендовать на государственную помощь компании, которые не раскрыли информацию о конечном владельце; в которых более 50% акций принадлежат офшорным компаниям; с более 10% акций России и зарегистрированы в России, а также компании по которым Украина применила санкции.

Напомним, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский представил и внес в Верховную Раду проект закона №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".

21 июля Рада поддержала законопроект Зеленского об "инвестнянях" в первом чтении.

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