Рада назначила министра аграрной политики и продовольствия

17 декабря, 2020, 13:30

Верховная Рада Украины назначила Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины

Соответствующее решение поддержали 242 народных депутата, передает Еспресо.TV .

Роман Лещенко с 10 июня 2020 года работал председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Лещенко имеет высшее образование по специальности "Правоведение" и диплом магистра права с отличием. С 2013 года и работал в должности ассистента, доцента кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2015 году получил диплом кандидата юридических наук.

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