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Espreso.tvОбществоРада 17 декабря рассмотрит назначение трех министров

Рада 17 декабря рассмотрит назначение трех министров

Верховная Рада рассмотрит кадровые ротации в Кабинете министров Украины

Об этом говорится в повестке дня парламента.

Экс-испольнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко могут назначить первым вице-премьер-министром - министром энергетики Украины.

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И.о министра образования и науки Сергея Шкарлета предлагают утвердить в должности министра.

Также голову Госгеокадастра Романа Лещенко предлагают сделать минстром аграрной политики и продовольствия.

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17 декабря, 2020 четверг

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