Рада 17 декабря рассмотрит назначение трех министров

17 декабря, 2020, 09:16

Верховная Рада рассмотрит кадровые ротации в Кабинете министров Украины

Об этом говорится в повестке дня парламента.

Экс-испольнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко могут назначить первым вице-премьер-министром - министром энергетики Украины.

Читайте также: Рада уволила министра ветеранов Бессараба

И.о министра образования и науки Сергея Шкарлета предлагают утвердить в должности министра.

Также голову Госгеокадастра Романа Лещенко предлагают сделать минстром аграрной политики и продовольствия.