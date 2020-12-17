Рада 17 декабря рассмотрит назначение трех министров
17 декабря, 2020, 09:16
Верховная Рада рассмотрит кадровые ротации в Кабинете министров Украины
Об этом говорится в повестке дня парламента.
Экс-испольнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко могут назначить первым вице-премьер-министром - министром энергетики Украины.
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И.о министра образования и науки Сергея Шкарлета предлагают утвердить в должности министра.
Также голову Госгеокадастра Романа Лещенко предлагают сделать минстром аграрной политики и продовольствия.
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