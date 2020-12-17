"Тональность предварительного дискурса была эмоциональной": в Минобороны сообщили, что Таран и Бутусов встретятся 19 декабря
17 декабря, 2020, 20:11
Министр обороны Андрей Таран и журналист Юрий Бутусов встретятся 19 декабря, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Facebook .
Отмечается, что встреча Министра обороны Андрея Тарана с Юрием Бутусовым состоится в эту субботу, 19 декабря.
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"Будут предметно обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. Тональность предварительного дискурса была эмоциональной и неуместной. Минобороны приветствует взаимную готовность к диалогу", - говорится в сообщении.
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! ️Встреча Министра обороны с Юрий Бутусов состоится в эту субботу, 19 декабря. Будут предметно обсуждены перспективы ...Опубликовано Министерство обороны Украины Четверг, 17 декабря 2020 г.
- Напомним, Министерство обороны Украины предложило журналисту Юрию Бутусову занять одну из должностей в ведомстве.
- Впоследствии, журналист и главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов согласился на предложение Министерства обороны занять одну из должностей в ведомстве. Он обнародовал свою программу действий.
- 9 декабря Бутусов заявил, что Минобороны не выходит на связь после его согласия занять одну из должностей в ведомстве.
- Так, в Минобороны отметили, что ждут журналиста Юрия Бутусова на собеседование и "расстроены его попыткой ввести общественность в заблуждение".
- Затем в Министерстве обороны заявили, что по результатам собеседования с Бутусовым, кадровые службы обнаружили отсутствие вакансий , "соответствующих уровню его амбиций".
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