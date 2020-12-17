"Тональность предварительного дискурса была эмоциональной": в Минобороны сообщили, что Таран и Бутусов встретятся 19 декабря

17 декабря, 2020, 20:11

Министр обороны Андрей Таран и журналист Юрий Бутусов встретятся 19 декабря, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Facebook .

Отмечается, что встреча Министра обороны Андрея Тарана с Юрием Бутусовым состоится в эту субботу, 19 декабря.

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"Будут предметно обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. Тональность предварительного дискурса была эмоциональной и неуместной. Минобороны приветствует взаимную готовность к диалогу", - говорится в сообщении.

Шаг 2: Разместите этот код там, где вы хотите показать этот плагин на вашей странице. ! ️Встреча Министра обороны с Юрий Бутусов состоится в эту субботу, 19 декабря. Будут предметно обсуждены перспективы ... Опубликовано Министерство обороны Украины Четверг, 17 декабря 2020 г. SDK JavaScript IFrame Закрыть Шаг 1. Один раз добавьте в свой странице SDK JavaScript - рекомендуем сделать это сразу после открытия тега содержания.Шаг 2: Разместите этот код там, где вы хотите показать этот плагин на вашей странице.

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