"С утюгом и паяльником": Малюська на День госисполнителя показал, как принудительно взыскивали задолженность в 90-х годах

17 декабря, 2020, 17:10

Глава Минюста Денис Малюська поздравил госисполнителей с профессиональным праздником

Об этом он написал в Facebook.

Он опубликовал фото с паяльником и утюгом в руках.

"Таким было представление о "принудительном взыскании задолженности" в 90-х", - написал Малюська.

Он добавил, что сейчас эти слова ассоциируются с работой исполнителя на компьютере.

"И да, я знаю, что АСИП (автоматизированная система исполнительного производства, - ред.) подвисает. Через месяц - будет летать ... Зарплаты небольшие, работы много и стороны исполнительного производства проклинают, но система постоянно меняется к лучшему. И это - благодаря Вам. С Днем работника государственной исполнительной службы! " - написал Малюська.

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