 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбщество"С утюгом и паяльником": Малюська на День госисполнителя показал, как принудительно взыскивали задолженность в 90-х годах

"С утюгом и паяльником": Малюська на День госисполнителя показал, как принудительно взыскивали задолженность в 90-х годах


фото: fb
Глава Минюста Денис Малюська поздравил госисполнителей с профессиональным праздником

Об этом он написал в Facebook.

Он опубликовал фото с паяльником и утюгом в руках.

"Таким было представление о "принудительном взыскании задолженности" в 90-х", - написал Малюська.

Он добавил, что сейчас эти слова ассоциируются с работой исполнителя на компьютере.

"И да, я знаю, что АСИП (автоматизированная система исполнительного производства, - ред.) подвисает. Через месяц - будет летать ... Зарплаты небольшие, работы много и стороны исполнительного производства проклинают, но система постоянно меняется к лучшему. И это - благодаря Вам. С Днем работника государственной исполнительной службы! " - написал Малюська.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать