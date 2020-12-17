"Никогда не смиримся с попыткой РФ аннексировать Крым": США приветствовали резолюцию ООН по правам человека на полуострове
17 декабря, 2020, 09:00
Посольство США в Украине приветствовало обновленную украинскую резолюцию по правам человека в Крыму, которую одобрила Генассамблея ООН
Об этом сообщила пресс-служба посольства в Facebook.
"Мы приветствуем резолюцию, призывающую Россию соблюдать обязательства как оккупанта в Крыму и немедленно прекратить совершать там нарушения и издевательства", - говорится в сообщении.
Там отмечают, что РФ должна освободить незаконно задержанных украинцев и обеспечить доступ наблюдателей по правам человека.
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"Мы никогда не смиримся с попыткой России аннексировать Крым", - подытожили в посольстве.
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