"Никогда не смиримся с попыткой РФ аннексировать Крым": США приветствовали резолюцию ООН по правам человека на полуострове

17 декабря, 2020, 09:00

Посольство США в Украине приветствовало обновленную украинскую резолюцию по правам человека в Крыму, которую одобрила Генассамблея ООН

Об этом сообщила пресс-служба посольства в Facebook.

"Мы приветствуем резолюцию, призывающую Россию соблюдать обязательства как оккупанта в Крыму и немедленно прекратить совершать там нарушения и издевательства", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что РФ должна освободить незаконно задержанных украинцев и обеспечить доступ наблюдателей по правам человека.

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"Мы никогда не смиримся с попыткой России аннексировать Крым", - подытожили в посольстве.