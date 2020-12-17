"Многие депутаты чувствуют себя оскорбленными": Арахамия про не одобрение Витренко вице-премьером

17 декабря, 2020, 15:59

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Юрия Витренко не назначили на должность первого вице-премьера - министра энергетики из-за того, что он не проводил встреч с нардепами

Об этом он заявил в кулуарах ВР в комментарии журналистам, передает Еспресо.TV.

"Во-первых, у него, я считаю, что была ошибка. Обычно, когда министра и особенно вице-премьер-министра назначают, он должен делать встречи с фракциями. Встретиться с фракциями, собраться с депутатами, сказать о своем курсе, что он будет делать в первую очередь. Здесь, учитывая, что у нас не было терминов, Рада фактически последний день завтра ... учитывая этого не произошло ", - сказал Арахамия.

Он считает, что это отняло примерно 20-30% голосов.

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"И очень многие депутаты чувствуют себя оскорбленными, что они не имели нормальной возможности и доступа к делу, чтобы пообщаться", - подчеркнул Арахамия.

Он добавил, что кандидатуру Витренко могут вынести на рассмотрение еще раз.

"Я думаю, что в следующий раз, в январе можем пробовать еще, но уже за этот период можно повстречаться, пообщаться. И, я думаю, можно выносить еще раз", - сообщил Арахамия.

Напомним, Верховная Рада не одобрила кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики.

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