"Хочу видеть украинцев во всех структурах НАТО": Зеленский объяснил, как получить План действий по членству в альянсе
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает LB.ua .
"Я хочу видеть украинских дипломатов, военных не только в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, но и во всех структурах партнерства НАТО. Только так мы имеем шансы восстановить заседание комиссии Украина-НАТО на высоком уровне или получить решение Альянса по приглашению Украины относительно Плана действий по членству (ПДЧ) ", - подчеркнул он.
Он добавил, что задачей украинской дипломатической службы является максимальное использование формата статуса партнера с расширенными возможностями.
"Понять, что именно нам дает этот статус и как мы его можем использовать для нашего приближения к Альянсу. И это задача не только будущему главе миссии Украины при НАТО и послам в государствах-членах НАТО. Должны также работать послы в Грузии, Иордании, Австралии Финляндии, Швеции - странах, которые уже успешно пользуются именно этим форматом ", - подытожил Зеленский.
- 12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.
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