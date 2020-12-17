"К таким, как я, пока не добрались": Путин объяснил, почему не вакцинировался российской вакциной "Спутник V"

17 декабря, 2020, 13:06

Владимир Путин заявил, что российская вакцина предусмотрена для старших граждан, отвечая на вопрос, почему не привился

Об этом российский президент рассказал на пресс-конференции, передает " Цензор.нет ".

"Пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным", - отметил Путин.

Президент РФ отметил, что вакцина, которой уже начали прививать в России, пока предназначена не для всех возрастных групп.

"Специалисты нам говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотренные для граждан в определенной возрастной зоны. И к таким, как я, вакцины пока не добрались. Я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям специалистов ", - сказал Путин.

В конце ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что массовая кампания по прививкам еще не началась, а в испытаниях вакцины глава государства участвовать не имеет права.

"Как доброволец, конечно, глава государства не может принимать участия в вакцинации. Просто как глава государства он не может как доброволец участвовать - это невозможно", - сказал тогда Песков.

Напомним, в конце ноября российский журналист пивоваров, который вакцинировался "Спутником V", вскоре заболел коронавирусом.

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