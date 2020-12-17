"Дия": Vodafone позволит использование цифрового паспорта при контрактном подключении

17 декабря, 2020, 15:33

Vodafone позволит использование цифрового паспорта при подключении на контрактную форму связи

Об этом в Telegram сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"С 21 декабря Дией можно будет пользоваться в Vodafone. Идентификация с цифровым паспортом. Шеринг паспорта для контрактного подключения (первой будет Запорожская область). Уже на следующей неделе стартует бета-тест", - написал Федоров.

Он добавил, что скоро с помощью приложения "Дия" можно будет изменить тариф, получить финансовую информацию о номере и другие сервисы.

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