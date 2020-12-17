Путин заявил, что Россия усилит поддержку террористов "Л/ДНР"

17 декабря, 2020, 13:53

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет усиливать поддержку оккупированного Донбасса

Об этом он рассказал на ежегодной пресс-конференции, передает российский Интерфакс.

"Россия как поддерживала, так и будет поддерживать (оккупированный, - ред.) Донбасс, мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается производства, решение социальных вопросов, вопросов инфраструктурного характера", - сказал президент.

Путин назвал "невозможным" одностороннее изменение положений Минских соглашений.

"Минские соглашения подтверждены соответствующей резолюции Совета безопасности ООН и, следовательно, вступили в силу международного договора, поэтому в одностороннем порядке ничего посмотреть не удастся", - сказал президент.

Путин отметил, что урегулирование ситуации в Донбассе "неизбежно рано или поздно произойдет, вопрос только когда".

Отвечая на вопрос об отношениях с Украиной, Путин заявил, что это также "зависит от украинской власти".

"Практически все главы государства и действующий Владимир Зеленский , приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, с лозунгом объединения страны, да и в конечном итоге, выстраивание отношений с Россией, но ничего не получается у них", - сказал Путин.