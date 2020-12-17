Путин назвал условия вывода российских военных из Приднестровья

17 декабря, 2020, 15:40

Российская Федерация выведет из Приднестровья своих военных, которые находятся там в формальном статусе миротворцев, когда сложится благоприятная ситуация

Об этом на итоговой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, Москва давно слышит от Запада требования вывести "миротворческий контингент" из Приднестровья. Он также отметил, что новоизбранный президент Молдовы Майя Санду также является представителем западных стран, поскольку имеет румынский паспорт.

"В целом мы за то, чтобы вывести, как только созреет соответствующая обстановка. Как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы. Как только пойдут все пути мира и примирения ситуации", - отметил Путин.

Он добавил, что во время президентства Владимира Воронина стороны были близки к выводу "миротворцев".

"Но в последний момент представители западных стран на него надавили, он отказался, отошел от прежних договоренностей. И решение приднестровского вопроса было отложено на неопределенный срок ... Рано или поздно эта проблема должна быть решена", - подчеркнул Путин.

Напомним, ранее новоизбранный президент Молдовы Майя Санду требовала вывести войска и миротворцев Российской Федерации из Приднестровья.

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