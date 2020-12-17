Пропагандисты РФ создали фейковые приложения украинского радио "Армия FM"

17 декабря, 2020, 17:33

Российские пропагандисты создали приложение для смартфонов, через которое транслируют эфир фейковых радио, что выдает себя за украинское "Армия FM"

Об этом сообщили в пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отмечается, что на одной из популярных платформ с программами для смартфонов обнаружили неизвестного происхождения приложение "Армия FM онлайн" для прослушивания якобы armyfm.com.ua - военного радио.

"Подозревается, что это приложение является одним из проявлений информационно-психологических операций государства-агрессора. Враг не оставляет попыток найти путей влияния на украинских воинов и пытается проникнуть в информационное пространство Украины с использованием новейших технологий", - говорится в сообщении.

Так, в ноябре в городе Счастье Луганской области на частоте близкой к "Армии ФМ" начало транслироваться радио РФ "Комбат ФМ".

"Теперь появилось псевдоприложение "Армия FM онлайн", которое никакого отношения к "Первому украинскому военному радио" не и транслирует враждебную пропагандистскую музыку. Отдельно прослеживается активность провокационного характера в чате приложения для военнослужащих "Джура", где анонимными лицами распространяется, к примеру, информация об уменьшении денежного обеспечения для военных, ухудшение качества питания и т.д. ", - отметили в Минобороны.

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