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Espreso.tvСпортПромоутер заявил, что бой Усика против непобедимого британца не имеет смысла

Промоутер заявил, что бой Усика против непобедимого британца не имеет смысла


фото: fbu.net.ua
Промоутер Александра Усика Александр Красюк напомнил, что украинец убедительно победил британца Джо Джойса в бою за "Украинских атаманов"

Об этом генеральный директор K2 Promotions заявил в интервью Boxing Social.

По словам Красюка, Усик уже боксировал против Джойса в 2013 году за "Украинская атаманов" во Всемирной серии бокса и одержал уверенную победу по очкам.

"Они уже дрались в WSB, и после того боя не осталось вопросов. Думаю, что еще рано обсуждать бой Усика и Джойса, поскольку WBO - это боксерская организация, где они определяют претендента. Неважно, кто занимает первое место. WBO решает, кто будет драться за титул ", - сказал Красюк.

Усик является обязательным претендентом на пояс Всемирной боксерской организации, а Джойс занимает второе место в рейтинге WBO. 35-летний британец выиграл все свои 12 боев на профессиональном ринге.

Усик и Джойс могут подраться за титул, если от него откажется британец Энтони Джошуа, который намерен встретиться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри.

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