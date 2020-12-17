Промоутер назвал сумму, которую потребует Усик за отказ от боя с Джошуа

17 декабря, 2020, 11:49

Промоутер Эдди Хирн заявил, что украинский боксер Александр Усик потребует за отказ от боя с британцем Энтони Джошуа семизначную сумму

Об этом сообщает BoxingNews24 .

По словам Хирна, который ведет дела Джошуа и Усика, украинец потребует семизначную сумму за отказ от претензий на немедленной встрече с британцем.

"Мы пришли к этапу, когда у нас есть самый большой поединок в мире бокса, и надо платить каждому Санкционируя органа сотни тысяч долларов. Сейчас у нас есть еще один претендент Усик, который, вероятно, захочет семизначную сумму", - сказал Хирн.

Он отметил, что сделает все необходимое, чтобы на кону в бою Джошуа против другого британца Тайсона Фьюри стояло звание абсолютного чемпиона мира, однако заверил, что не собирается за это платить.

"Мы сделаем все возможное, чтобы в бою с Тайсоном Фьюри на стояли все титулы. Что мы не будем делать - так это платить выкуп и позволять политике вмешиваться в бой, который нужен бокса", - сказал Хирн.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации).

Джошуа владеющий титулами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

13 декабря стало известно, что Всемирная боксерская организация требует от Джошуа провести обязательную защиту титула в поединке против Усика.

15 декабря стало известно, что Усик согласился уступить право на поединок с Джошуа за солидные отступные.

16 декабря Джошуа заявил, что готов отказаться от титула WBO ради боя против соотечественника Тайсона Фьюри.

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