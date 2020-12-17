Президент WBC назвал самого важного боксера современности

17 декабря, 2020, 10:10

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что считает самым важным боксером современности мексиканца Сауля Альвареса

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам президента Всемирного боксерского совета, важнейшим бойцом он считает Сауля Альвареса, который является лидером рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории, журнала The Ring, обладателем "франчайзингового" титула WBC и пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг).

"Канело Альварес - однозначно, самый важный боксер современности. Он мировой лидер в боксе и он более чем когда-либо требует вернуться в ринг, ведь его последний поединок состоялся в ноябре прошлого года, когда он нокаутировал Сергея Ковалева. Ужасная эпидемия застопорила его амбициозные планы, он не смог выступить ни 5 мая, ни 16 сентября, что стало важной традицией для мирового бокса ", - сказал Сулейман.

Также он назвал следующий бой Сауля Альвареса против британца Каллума Смита во втором среднем весе (до 76,2 кг), важным вызовом для мексиканца.

"Каллум Смит - важный вызов для Канело. Он непобежденный, опытный и сразится в своей естественной весе, у него преимущество в росте, около 18 см. Каллум выиграл турнир Всемирной боксерской суперсерии, в котором завоевал Кубок Мухаммеда Али. Он доминировал в этом турнире и побил фаворита Джорджа Гроувза. С тех пор он терпеливо ждал возможности завоевать титул чемпиона мира WBC ", - отметил Сулейман.

Напомним, 16 декабря Сауль Альварес провел первую дуэль взглядов перед чемпионским боем против Каллума Смита.

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