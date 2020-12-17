Президент UFC обсудит с Хабибом возобновление карьеры

17 декабря, 2020, 17:59

Президент UFC Дэйна Уайт хочет обсудить с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым возобновление карьеры

Об этом сообщает MMAJunkie.com .

По словам Уайта, он увидится с Хабибом в следующем месяце.

"Думаю, отец Хабиба хотел рекорда 30-0. Я думаю, что и сам Хабиб хочет сделать это, потому что и отец этого хотел. Посмотрим, мы увидимся с ним в следующем месяце и обсудим это. Возможно, он хочет продолжать, я не знаю, но уверен, что смогу обсудить с ним это ", - сказал Дейна Уайт.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 25 октября после победы над Джастином Гейджи на UFC 254. 31-летний россиянин - чемпион UFC в легком весе (до 70 кг). Он победил во всех 29 поединках в ММА.

18 ноября президент UFC Дэйна Уайт высказал убеждение, что российский боец Хабиб Нурмагомедов восстановит карьеру

19 ноября Нурмагомедов рассказал, что занимается сельским хозяйством после завершения спортивной карьеры.

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