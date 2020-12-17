Осужденный за сексуальные домогательства российский боксер объявил о возвращении на ринг после позорного поражения

17 декабря, 2020, 09:39

Российский боксер Сергей Ковалев заявил о возвращении на ринг после поражения от мексиканца Сауля Альвареса

Об этом сообщает vRINGe.com .

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалев следующий бой проведет 30 января 2021 в Москве. Его соперником станет Бектемир Меликузиев из Узбекистана, а не кубинец Салливан Баррера, как предполагалось ранее.

Для Ковалева это будет первый бой после поражения нокаутом от мексиканца Сауля Альвареса в ноябре 2019 года, который ради боя с россиянином поднялся с средней тяжести (до 72,6 кг) y полутяжёлый.

Сергей Ковалев является экс-чемпионом мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Сергей Ковалев в октябре признал себя виновным в деле о сексуальных домогательствах и был осужден на три года условно.

Русский на открытии боксерского зала в Калифорнии познакомился с моделью Джейми Фронтц, которую склонял к интимным отношениям. Когда она ему отказала из-за чрезмерной агрессивности боксера, тот избил ее. Женщина получила сотрясение мозга, у нее был сломан нос и остались раны на лице.

Кроме условного срока, россиянин заплатил штраф $ 650 тыс и обязался пройти программу управления гневом.

Напомним, 3 октября россиянина Сергея Ковалева осудили на три года условно за сексуальные домогательства и избиение женщины

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